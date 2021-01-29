新北市萬里國中「越南語社團」期末成果發表會，除了越南語，還學習越南當地文化、特色美食。（萬里國中提供）

新北市萬里國中「網紅導覽社」完成導覽解說、人員儀態、資料收集、解說技巧到實際演練等培訓課程。（萬里國中提供）

「網紅導覽社」學生邱婉琳表現優秀，獲衛生所邀請將拍攝畫展導覽紀錄片。（萬里國中提供）

新北市萬里國中自109年參與「新住民二代培力光榮計畫」成立新住民二代子女多元特色社團，其中應用科技社團於日前拿下「青少年科技創作競賽全國賽」物聯網組冠軍；另一人氣社團「網紅導覽社」更有學生到社區開拍已故畫家許水盆的紀錄片；讓更多新二代學生展現天賦，發光發熱。

萬里國中陳玉桂校長指出，校內新住民二代學生比例達22％，學校參與「新住民二代培力光榮計畫」，開設東南亞美食、越南語、應用科技、網紅導覽及舞蹈等社團，於偏鄉地區學校培育興趣多元文化人才種子，期許努力讓學生接軌科技與國際趨勢，使孩子揚才展能珍視自身優勢。

其中「應用科技社」運用科技學習弭平城鄉資源落差，掌握最新應用技術於物聯網、空拍機與自走車機器人等，在指導老師蔣銘宗鼓勵下，首次組隊參加「青少年科技創作競賽」，挑戰難度最高的IOT物聯網組，更闖關一舉拿下全國賽冠軍。新二代學生許俊翔提到，亞、季軍都來自大校菁英團隊，沒想到能以小校團隊贏過各縣市高手拿到冠軍寶座，超興奮的！他在社團裡學寫程式與機器人操控技術，期待下次再為校爭光。

邱建志同學則說，從過程中發現原來自己熱愛寫程式，希望將來能透過寫程式，解決更多人類的問題。

萬里國中另一人氣社團「網紅導覽社」，同學們已於上學期完成導覽解說、人員儀態、資料收集、解說技巧到實際演練等培訓課程；新二代學生張安瑩與邱婉琳，口條清晰、台風穩健，獲得萬里區衛生所邀請，預計二月開始協助拍攝社區已故素人畫家許水盆畫展的導覽紀錄片，負責前置導覽拍攝與訪問工作，開始當起小導演。邱婉琳表示，這次籌拍過程中啟發對繪畫更深的瞭解，期許自己學習許水盆畫家的精神，將來有機會回到菲律賓，將菲律賓鄉土景色作為繪畫創作的靈感與題材。

此外，萬里國中也開設越南語社團，吸引不少新二代學生報名，謝念憑同學說課堂上除了學到越南語，老師還教了越南當地文化、特色美食，回家後跟媽媽分享上課的內容，未來希望可以跟更多越南籍的鄰居長輩聊天，更了解他們的生活和故事。

新北市教育局張明文局長表示，新北市政府與國泰慈善基金會及新北市文化基金會共同以產官學方式合作「新住民二代培力光榮計畫」以「新住民攜手共學、辦理新住民社團營隊等多元活動、新住民二代子女培力」三大主軸為推展重點，以提升新住民二代子女能力，未來也將持續增加參與學校，讓更多孩子有培力發展的機會。

(中時 )