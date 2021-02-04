新冠肺炎疫情延燒，全台國人時事焦點皆緊扣疫情狀況。新北市鶯歌陶瓷博物館舉辦的2021全國兒少陶藝獎「童話故事─東方傳奇」，多件學生作品緊扣時事，其中不少學生從疫情關懷出發創作，結合東方傳奇故事，傳遞正向防疫能量。

因疫情影響，學生開始重新認識、適應周邊日常環境。陶博館表示，這是兒少陶藝獎有多件創作扣合時事議題；勇奪國中組首獎的桃園市大崙國中吳瑋庭作品「瘟身」，運用土板成形、土條盤築法塑形，人型陶瓷掛著鎖鏈，傳遞人們被如同枷鎖的疫情鎖住，使原本自由的生活受到限制，而人型陶瓷上的老虎刺青，象徵糾纏不休的新型冠狀病毒，在人們身心及歷史上都留下深刻傷痕，展現憂慮疫情的創作思維，以及強烈的社會觀察力。

國小低中年級組優選的陳建州「庚子福祿壽傳奇－福神改行當瘟神」作品，以福祿壽神間的詼諧互動，展現防疫應有作為；國小高年級組劉佳欣的「媽祖出巡防疫」，創作手捏媽祖、千里眼、順風耳，巡視台灣優異防疫；高中職組陳臻的「一起加油，反敗為勝」作品，透過孫悟空跟病毒對抗的英勇形象，傳遞正能量，同樣以疫情議題奪下優選。

陶博館長吳秀慈表示，「全國兒少陶藝獎」以學生為徵件對象，期待未來能夠培育更多陶藝新星，讓陶藝的創新與傳承能夠生生不息。這次展覽將展出100件得獎作品，即日起在陶博館1樓陽光特展室展出至3月1日。此外，若民眾參訪時，以手機召喚展場中霸氣的虛擬年獸現身合照，完成互動闖關遊戲、集章的人，就可到服務臺兌換限量立體神獸紙拼圖，彩繪上喜愛的顏色。

(中時 )