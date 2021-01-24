高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行投票，民進黨大動作力挺，就連總統蔡英文日前在中常會中，也明示不能坐視不管。一名時代力量前支持者批黃捷當初靠時力選上議員，不是靠民進黨，但把時力用完即丟。另他也提到，現在的媒體已經完全是政府的傳聲筒，形容民進黨如同過去的納粹黨，先控制青年，洗腦政府永遠是對的。

YouTube頻道「Bit King比特王出任務」進行街訪時，遇到一名自稱是時力前支持者的27歲男子，他表示，當初黃捷是靠時力選上議員，如果黃捷當初在政見裡引用副總統賴清德的「加班做功德」說法、深澳火力發電用乾淨的煤，根本選不上，但選上後卻把時力「用完即丟」，且在背叛時力的過程中，媒體鋪天蓋地都在幫黃捷打時力，身為一個第三勢力的支持者，覺得整個媒體有系統的被民進黨政府操控，用來打政敵。

時力前支持者指出，黃捷當初靠時力選上議員，但把時力用完即丟。（圖／摘自Bit King比特王出任務 YouTube）

該男子直言，台灣最親中的媒體，其實就是那些親綠的媒體，因為民進黨一堆人在大陸做生意，但媒體都不敢報，還把反對民進黨、反對王浩宇、反對黃捷的人，通通打成「中共同路人」。

當今的媒體現象，讓該男子直呼「很恐怖」，並舉例罷捷案，罷免團體或人民反黃捷的聲音，通通都會被媒體忽視掉，而民進黨這樣的做法跟以前的納粹黨很像，第一步先控制青年，洗腦政府永遠是對的，但這不只是蔡英文的問題，包括整個行政團隊、政府組成，很多官員都有問題，「大家最討厭的還是那個光頭啦」。

至於要如何改善現況，該男子認為人民需要覺醒，雖然目前還沒整理出一套很有脈絡或完整的方式，但現在政府進口瘦肉精豬肉，以行政命令、暴力多數直接通過，可以看出民進黨也不是每個都是壞人，像劉建國、江永昌、林淑芬就很好，但這三個人被停權三年。

不管藍綠黃白，一切聲音都被壓下來的話很可怕，該男子建議，人民可以盡可能用力監督、用力反抗政府，或許2022、2024不會有正常選舉，未來可能更加渾沌，也可能人民覺醒，再爆發比太陽花更大規模的抗爭運動。

(中時新聞網)