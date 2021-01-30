綠攜手時力想改國徽 藍堅定反對 馬英九：黨徽比國徽還早。（吳康瑋攝）

綠攜手時力想改國徽 藍堅定反對 馬英九：黨徽比國徽還早。（吳康瑋攝）

綠攜手時力想改國徽 藍堅定反對 馬英九：黨徽比國徽還早。（吳康瑋攝）

綠攜手時力想改國徽 藍堅定反對 馬英九：黨徽比國徽還早。（吳康瑋攝）

立法院29日在民進黨團63票的全力支持下，通過時代力量黨團「研議更改國徽」的提案，但有鑒於國民黨徽與國徽相似，國民黨立委蔣萬安30日表達嚴正反對立場，前總統馬英九則認為，國徽、黨徽的問題早已解決，沒有相似的問題，因為國徽比黨徽還要晚。

時力黨團日前指出，我國現行國徽與國民黨黨徽於外在表彰難以區別，極易造成混淆，建議內政部評估是否有更改現行國徽的必要性，並於2個月內向立法院內政委員會提出專案報告，全案在民進黨團支持下，以63票通過。

對此，馬英九受訪時指出，黨徽和國徽的問題早就已經解決，因為在還沒制訂「中華民國國徽國旗法」前，黨徽就已經存在了；蔣萬安也表示，國民黨團全體的立場，就是堅持反對，因為中華民國成立使用國旗國徽已經有110年了，這是歷史事實。

蔣萬安強調，還有很多更重要的議題需要共同關注，包括勞保改革、食安問題、低薪高房價等，都要持續為人民發聲，也需要立法院和政府關注，而不是現在去更改國徽，現在吵這些議題，都是不應該的。

(中時 )