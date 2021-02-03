趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

中廣董事長趙少康宣布重返國民黨，並參選黨主席。趙少康指出，選黨主席、選2022或選2024，都可以，但也都可以不選。常在臉書評論時事的名醫沈政男建議，趙少康應該去選台南市長，他認為，以趙少康的爆發力，如果空降台南，一定會讓台南人眼睛一亮。

沈政男今天在臉書表示，趙少康必須先把戰線拉出來，到底接下來要進攻什麼位置，現在就要想清楚。當選國民黨主席應該沒有問題，只是真的需要這個位置嗎？他當黨主席跟江啟臣繼續當，會差多少嗎？有沒有看到卓榮泰當民進黨主席，都可以帶領民進黨打贏2020？江啟臣繼續當，其實就夠了。

沈政男建議，趙少康現在應該開始布局2022，下去選六都。台北有蔣萬安、新北有侯友宜、台中有盧秀燕，都是十拿九穩，而前高雄市長韓國瑜應該選桃園的機會頗大。因此，趙少康只剩南部可挑了，而台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁，相較之下黃偉哲是比較好打，因此可以挑戰2022台南市長。

沈政男認為，黃偉哲在2018之役，得票數少到連他自己都心虛。事實上這就是他的實力，只因台南是綠營鐵票區，等於還沒考試先送60分，才能當選。加上這一、兩年，黃偉哲引發了多少爭議，以趙少康的爆發力，如果空降台南，一定會讓台南人眼睛一亮。

網友認為，「不是台南，至少桃園。」、「他志不在此吧，況且以他七旬的年紀或憂國憂民的想法，要拚當然就要拚最大的，才能將他滿懷的理想發揮到最極致、為國家興利除弊；並不像其他政治人物有時間慢慢累積所謂的“前途”，圖日後的晉升發展。」

【趙少康應選台南市長】 2018，有人勸趙少康代表藍營選台北市長，他馬上淡淡回了四個字：沒有計畫。 到了2019，他卻積極涉入總統大選，在幕後幫藍營縱橫捭闔，顯然重燃了對政治的興趣。 為什麼？兩個字：韓流。 如果韓流早幾個月，比如在... 由沈政男發佈於 2021年2月3日 星期三

(中時新聞網)