民進黨立委林楚茵在臉書呼籲趙少康退出中廣經營，國民黨政策會專員呂謦煒反批，不僅林楚茵的說法有曲解法條之嫌，何況作為政媒關係最深的「海派」，才正是民進黨與媒體之間關係曖昧不明的鐵證。民進黨才該退出媒體！

呂謦煒指出，林楚茵是三立電視董事長林崑海所創辦的民進黨「海派」，政媒關係曖昧不明，卻急著呼籲趙少康退出中廣。其實，即使趙少康當了國民黨中評委，也不一定要退出中廣。

他說，根據《中國國民黨黨章》第24條，國民黨中央所置的中央評議委員，處理的是關於「評議及建議事項」、若干「監察事項」與「諮商事項」等等。而根據《中國國民黨中央評議委員會議規程》，中央評議委員會議每年才舉行1次。黨內都知道，中評委大多是給黨國大老、資深前輩的榮譽職位，只有建議權力，實際決策或執行還是由黨中央負責，從實務上看，中評委僅是黨內顧問的性質。

呂謦煒更舉出法條，《廣電法施行細則》第3條指出，若屬「顧問性質」者，不算是法律明定的「政黨黨務工作人員」。他質疑，若連NCC都認定國民黨中委是「政黨黨務工作人員」，而要求趙少康就任中評委後必須退出中廣經營，那不僅是過度擴張法律，更是再度公然介入媒體經營！

呂謦煒反批，實際上，隸屬於民進黨「海派」的林楚茵，更沒有資格批評政黨介入媒體。「海派」創始人是三立電視董事長林崑海，這是具有政治基本SENSE的人都知道的事實，這是否是民進黨介入媒體？或是媒體介入民進黨經營？他猛酸，如果照林楚茵的邏輯，民進黨是不是把三立電視當成競選總部？三立電視是否要轉型成民進黨的輔選公司？

(中時 )