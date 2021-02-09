中廣董事長趙少康與前總統陳水扁曾是政壇對手，去年底2人相會，上演大和解。趙少康昨接受本報專訪時表示，他主張可以赦扁，但必須先滿足三條件，「認錯、道歉、還錢」，陳水扁有錯就要認，特赦不是不能討論；而這個說法卻引來不少網友怒氣，直呼趙少康如果想特赦阿扁，「那可以不用選總統了！」

趙少康與陳水扁同為1994年台北市長選舉的競爭對手，那場火力四射的市長選舉辯論至今仍為政壇津津樂道。時隔26年，去年10月31日，趙少康南下探視保外就醫中的陳水扁，上演「世紀大和解」。

趙少康昨受訪時直言，陳水扁如果有犯錯，就應該要認錯，認錯然後道歉，讓人民接受，有不法所得也要把錢還出來。他認為，陳水扁從政過程中，對台灣有貢獻的地方，但也有做錯之處，但若扁堅持無罪，就很困難。

趙少康「特赦阿扁」的想法拋出後引發網友激烈討論，許多人相當不能接受，表示「以後總統貪污被抓到，是否都比照特赦」、「趙少康您錯了，有罪因政治而特赦，觀念錯誤，其它罪犯呢」、「藍綠和解，好像鬧事並得政權的都是綠的吧， 一個假命題…老藍男心態不可能選上的，因為這不是年輕人期盼的」、「想要特赦貪汙犯，我看趙少康還是別想選總統了！」

(中時新聞網)