中廣董事長趙少康提出推動兩岸和平、藍綠和解，參選2024總統會有機會嗎？國民黨台中市議員黃健豪分析直言，其他風雲人物已經談了20年，也都成過眼雲煙，他不曉得趙少康有什麼能耐可以完成這項工程，更何況兩岸早已今非昔比，和解的關鍵完全不在趙少康的手上。他認為，趙少康的說法是「空談誤國，實幹興邦」。

趙少康曾表示，「這一波罷免以後，兩黨坐下來檢討。國民黨認為當初修法降低門檻是民進黨提出的，應該民進黨自己改，但政黨可以合作的，這與意識形態沒關係，而是制度合理不合裡」。

黃健豪8日在臉書對此分析表示，這讓他想起一段八股但實際的話，叫做「空談誤國，實幹興邦」。趙少康可能脫離政治實務太多年，還在用1996年的視野，面對2021年的生態，講這些理論聽起來都對，但談的對象是民進黨，一個總統、五權分立、媒體全權在握的政黨。要兩黨坐下來談，請問2016之後有哪些政治爭議民進黨願意坐下來談？立法院多數就直接表決輾壓，談都不用談。

黃健豪認為，當初降低罷免門檻、啟動罷免程序，都正好是目前還在執政的民進黨，執政黨都沒有在煩惱政治不穩定，他實在不知道趙先生為何需要煩惱？他有感而發表示，國民黨不用整天想著跟民進黨和解，而是想想能為社會帶來哪些進步和成長，民進黨就會自己來和解了，根本不用談。

最後，他也問廣大網友，自1996年後就沒有選舉勝選的「政治金童」，說得越多，破綻也越多，這個封號，到底還剩多少含金量？

趙少康想選總統？ 提出的推動兩岸和平、藍綠和解，其他風雲人物已經談了20年，也都成過眼雲煙，我不知道趙少康有什麼能耐可以完成這項工程，更何況兩岸早已不只是兩岸，藍綠和解的關鍵也完全不在趙少康的手上。 尤其在罷免議題上，我對趙少康先生認知... 由黃健豪發佈於 2021年2月7日 星期日

(中時新聞網)