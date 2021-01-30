涉嫌國務機要費洗錢案逃亡美國的前新光醫院副院長黃芳彥身亡，民進黨團總召柯建銘昨盼下會期修法，將國務機要費納入除罪化範疇，被外界質疑替赦扁鋪路。藍委蔣萬安表示，民進黨應說清楚，此時拋出修法的背後真正目的；國民黨革實院長羅智強質疑，明明蔡英文可直接特赦陳水扁，為何要更動法治，難道民進黨要把其他陳水扁涉及的貪瀆案件一併除罪化？

民進黨向來主張國務機要費與特別費性質一致，應比照除罪化，但國民黨反對，相關修法遲無進展，在涉及前總統陳水扁國務機要費案的前新光醫院副院長黃芳彥逝世，民進黨團總召柯建銘昨再拋「國務機要費除罪化」，盼下會期能修法。

對此，國民黨立委蔣萬安表示，司法歸司法，司法應該繼續查清後續未完的案情，給國人清楚說明與交代，此時拋修法欲將國務機要費除罪化的民進黨團，應說清楚其背後的目的。

國民黨革實院長羅智強直言，民進黨很奇怪，擁有特赦權的蔡英文，可直接特赦陳水扁，為什麼要更動法治，而且不要搞錯了，陳水扁涉及的案子不只有國務機要費，質問民進黨不是要把其他貪瀆案一起除罪化？

羅智強嘲諷，反正柯建銘兒子因涉及具名運毒，檢察官都可以不起訴，乾脆把台灣的法律修一修，只要有民進黨黨徽者，通通無罪，通通除罪化，這樣最快。

(中時 )