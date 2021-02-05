中廣董事長趙少康回歸國民黨，表態參選黨主席，提前引爆下屆主席之爭，且經綠媒曝光後，引發媒體高度關注。對此，台北市議員羅智強今(5日)在政論節目中說，情況也沒這麼複雜，是綠營見縫插針。

羅智強5日在政論節目《新聞大白話》中說，依照黨主席選舉資格，有2個門檻，也就是要具有中評委身分，另一個就是作業細則，「我覺得也不完全是黨主席江啟臣主導，這程序部分不複雜，關鍵在後面，就算趙少康參選， 江啟臣也可選、前新北市長朱立倫也可參選，所以按照遊戲規則，其實事情很簡單。」

羅智強分析，現在會引起如此多風波，當然一方面是民進黨不讓國民黨簡單選出黨主席，見縫插針、挑撥敏感神經，加上國民黨本身也有不團結基因，當外面一有風吹草動，結果彼此砍的刀刀見血，因此他要大家冷靜，先好好觀察，看最後誰勝出當黨主席，保持公平競爭，難道綠色恐怖你受的了嗎？我是受不了，誰當主席能終結綠色恐怖，我都挺。」

而針對選黨主席一事，趙少康日前強調，與江啟臣2度見面時，江表示將聘他為中評委。但過了幾天，江啟臣又找他說，因壓力很大，暫時不能給他中評委資格，當天只談到參選黨主席要有中評委或中央委員身分，並未談到「一年黨齡」，「江啟臣也有說，至今沒有放棄繼續參選黨主席」，至於他選不選，先有資格後再考慮要不要選黨主席。

(中時新聞網)