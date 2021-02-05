國民黨主席江啟臣強調，反萊豬連署將破50萬，呼籲蔡政府懸崖勒馬，國民黨永遠站在人民這一邊。（盧金足攝）

百輛反萊豬公車在台中市上路，國民黨主席江啟臣、台北市議員羅智強，前立委顏寬恒、10名台中市議員到場力挺。（盧金足攝）

百輛反萊豬公車在台中市上路，國民黨主席江啟臣、台北市議員羅智強，前立委顏寬恒、10名台中市議員到場力挺。（盧金足攝）

反萊豬公車台中上路 江啟臣：連署將破50萬 籲蔡政府懸崖勒馬

國民黨革實院院長、台北市議員羅智強，捐出百輛反萊豬公車在台中市巡迴上路，國民黨主席江啟臣、前立委顏寬恒、10名台中市議員5日到場力挺，強調要守護食安，用公投的力量守護台中鄉親，江啟臣強調，反萊豬連署將破50萬，呼籲蔡政府懸崖勒馬，國民黨永遠站在人民這一邊。

反萊豬大「車」拚，羅智強的公車廣告，今日上午9時在台中新光三越站停靠時，吸引很多人乘客注意，上百輛的反萊豬公車全台中趴趴走。

江啟臣表示，羅智強以他個人的身分募集一百輛台中市的公車廣告反萊豬、顧健康，認同拚公投的善心人士與支持者來自於各地，國內外都有，剛開始羅智強在台北發動，今天來到台中，國民黨與台中鄉親宣告，國民黨反萊豬絕對是站在人民這一邊，因為蔡政府以一紙行政命令、開一個記者會，就拿我們的健康來當籌碼，來作為他自己的承諾，或者是其他的利益交換，「這是我們不能夠接受的」。

江啟臣說，發動公投後，從1月9九日啟動全台的連署、第2階段的連署，依照中選會的規定，至少要達到28萬以上，一個多禮拜以前就有30萬達標，他向民眾報告，昨天已經破40萬，今天一定會過50萬，第二個重要的關卡，反公投綁大選與反萊豬兩個公投案的連署，都一定會各自破50萬連署。

「一張一張匯集而來的連署，也是一份一份的支持」江啟臣說，他代表人民對政府在開放萊豬進口上面的不滿，以及希望自己做主，自己做決定，決定我們要吃什麼樣的豬肉，決定自己希望餐桌上吃全的豬肉。

江啟臣呼籲蔡政府能夠懸崖勒馬，抨擊民進黨政府開放萊豬沒有任何的配套，糢糊不清，只想轉移焦點，但是人民是不會忘記的，尤其過年快到了過年過節，大家在採買在市場的肉攤，或者相關豬肉製品攤商，大家可以去問一下，每一個攤商都會告訴你，「民眾來採買都會關心，甚至都會詢問」。

他強調，公投會盡所有的力量，在8月28日讓大家可以用自己選票來做決定，決定我們自己未來，我們自己的食安，還有我們自己想要吃的豬肉。

羅智強說，反萊豬連署即將要過50萬份的連署書，執政者用國家資源不斷打壓過程當中，能夠有這樣的成績，很感謝大家，江啟臣上任國民黨主席後，幫國民黨凝聚人氣，重新讓國民黨從谷底再起的這一條路，果斷發起公投，當時有很多人跟江主席說，現在國民黨的衰微的氣勢，執政黨打壓「要拚公投，沒有那麼簡單」。

羅智強說，江啟臣決定要拚公投，全台遍地開花，他己也騎腳踏車到處去走，過去這一段國民黨從總統大敗，然後罷免戰敗，再到補選大敗連三大敗時候，江啟臣一肩扛起國民黨最低迷的這個時候的責任，大家都應該要江主席的肯定。

(中時 )