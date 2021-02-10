老闆娘羅德蓮力薦刮刮樂「1000萬行大運」，讓運將幸運刮中100萬元。（陳淑娥攝）

台中一名計程車運將3日載客前往清泉崗機場後，回程行經大雅區麒福彩券行，下車買了1張「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮中1000元，老闆娘羅德蓮力薦1000元面額刮刮樂「1000萬行大運」，決定用生日15號再買1張，沒想到竟然中100萬元，忍不住大叫「我中了！我中了！」直呼「太感謝老闆娘強力推薦，實在是我的貴人啊。」

老闆娘羅德蓮指出，中獎人是30多歲計程車運將，在大台中地區開計程車有6年，平常有買今彩539和四星彩習慣，去年曾中刮刮樂1萬元。該運將3日下午載客人到清泉崗機場附近，路過麒福彩券行，剛好看到投注站方便停車，於是走進買了1張「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮中1000元。

羅德蓮說，運將當時正猶豫要不要繼續買或改天再來，老闆娘大力推薦1000元面額刮刮樂「1000萬行大運」，有千萬、百萬大獎，還有Gogoro電動機車獎項，是今年全新上市。運將決定用自己生日15號再買1張「1,000萬行大運」，沒想到竟然中了100萬元，忍不住當場大叫「我中了！我中了！」滿臉通紅直說「太感謝老闆娘強力推薦，實在是我的貴人啊。」

運將向羅德蓮透露，自去年新冠肺炎疫情以來，出國人數大減，計程車載客率衰退，如今中了100萬元獎金，終於可以減輕貸款壓力。

羅德蓮非常開心表示，每到過年都會特別在店裡特別佈置年節的氣氛，尤其是店內「發」「財」巨型捲軸，更是店裡的重點特色，許多客人看了都覺得特別有財氣，希望店裡可以再開出更多大獎。

老闆娘羅德蓮力薦刮刮樂「1000萬行大運」，讓運將幸運刮中100萬元。（陳淑娥攝）

店內「發」「財」巨型捲軸，更是店裡的重點特色。（陳淑娥攝）

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