統一促進黨主席「白狼」張安樂，日前接大陸中央人民廣播電台訪問，表示他透過兄弟轉化中南部年輕人，讓他們「由綠轉紅」，目的是發展「和平統一」的紅色隊伍，此言一出引發綠營激憤，刑事局在4日的全國同步掃黑中，也依暴力討債、恐嚇等事證，逮捕自稱統促黨主委的何鴻源，以及自稱捍衛隊副隊長的邱晉芛，總計蒐報統促黨員6件21人。

警政署指出，此次全國掃黑，動員全國警力2萬9831人次，搜索、臨檢幫派依附場所6913處，查緝到案治平目標有110人、幫眾683人，另查扣各式槍枝96把、各類毒品8829公克；其中各類案件類型以暴力討債及恐嚇取財為大宗，其中統促黨幫眾的治平對象則有6人。

警方指出，其中54歲的邱晉芛，對外自稱統促黨捍衛隊副隊長，涉嫌委任被害人承攬某宮廟的裝修工程，再以工程延誤、補貼香油錢及進香客房租為由，指使手下要對方強簽本票，並恐嚇要開槍將被害人打到殘廢，而為掌握對方行動，還在包商的車輛裝設追蹤器，讓被害人心生恐懼，花錢消災。

48歲的何鴻源則自稱統促黨主委，涉嫌承接暴力討債委託，指揮手下持槍對被害人暴力、恐嚇要錢，刑事局與台北市、新北市警局等單位經連月蒐報，日前將邱、何及成員共6人逮捕到案。

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(中時 )