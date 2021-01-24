儘管擁有「三洋將」里德、沃倫與戴維斯的優勢，桃園領航猿24日仍然踢到大鐵板，面對少了林志傑、蔡文誠兩大主力的台北富邦勇士，地主領航猿最後以79比102慘遭富邦修理，無奈中止4連勝，不過目前5勝3敗仍居聯盟第2。

富邦勇士自從上周日爆冷在主場輸給新竹街口攻城獅，本周兩戰徹底展現王者風範，昨天先以87比67解決攻城獅，上演甜蜜復仇記，今天面對地主領航猿，就算林志傑、蔡文誠兩大主力沒打，富邦最後仍然整整贏了領航猿23分之多。

富邦勇士以塞瑟夫28分、22籃板的雙廿表現最佳，辛特力也拿22分、7籃板及5助攻，本土球員以張宗憲15分最高，「二房東」曾祥鈞13分、7籃板，更在下半場表演空中第一時間補扣美技，目前富邦取得8勝1敗，戰績持續獨走當中。

領航猿的整場得分幾乎完全集中在3名洋將身上，里德26分、10籃板及4助攻，戴維斯也有26分、17籃板，沃倫12分、6助攻與5籃板，光是3名洋將就總共拿下64分，等於本土只拿15分，且沒本土球員得分上雙，似乎太過依賴洋將了吧！

(中時 )