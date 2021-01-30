「豪弟」林書緯總算打出他在PLG職籃聯盟的個人代表作！替補上陣的林書緯30日全場投13中10，含三分球7投全進，貢獻全隊與個人本季最高的27分，外加6助攻、3籃板、1抄截，帶領台北富邦勇士110比97輕取桃園領航猿。

除了林書緯優異的三分球火力秀，富邦更有3名球員拿下雙十數據，包含賈西亞20分與16籃板、林志傑14分與11籃板(另有7助攻)、塞瑟夫10分與11籃板，張宗憲也有10分進帳，能以一路領先之姿，甚至曾領先到20分贏球並不意外。

反觀仍然相當依賴「三洋將」陣容的領航猿，全隊表現最佳的還是先發整整打了44分鐘的里德，他拿31分、14籃板、5助攻與4抄截，傑克16分、14籃板，戴維斯16分、10籃板，本土以施晉堯14分最高，關達祐也拿13分。

至於今天另外一戰，重回彰化主場的台新夢想家，靠著塔克猛轟全場最高39分，楊敬敏也拿27分，最後以103比92擊敗新竹街口攻城獅，攻城獅洋將塔壁雖打出來台代表作，貢獻28分、16籃板及5火鍋，卻沒有獲得太多隊友火力支援。

(中時 )