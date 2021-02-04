才被湖人前鋒杜德利出書嘲諷自己不夠格跟詹姆斯、安東尼戴維斯相提並論的快艇前鋒保羅喬治，4日用場上表現粉碎外界批評，喬治全場飆進8顆三分球，更攻下全場最高36分，帶領快艇121比99橫掃騎士，拿下本季第17勝(6敗)。

打完上半場，快艇僅以52比49小幅領先騎士，保羅喬治卻在第3節火力全開，搭配里歐納德、伊巴卡、路威廉斯等人支援，快艇逐漸擴大領先差距到20分以上，儘管騎士末節打算反撲，卻無法縮小雙方差距，最後就以22分之差慘敗。

保羅喬治全場投20中13，含三分球投9中8，只能說他的外線手感太過火燙，里歐納德也幫快艇貢獻24分、6籃板及3助攻，路威廉斯15分，伊巴卡14分、4籃板及3助攻，祖巴克替補貢獻10分、16籃板與3火鍋的稱職內線數據。

騎士以塞克斯頓27分最高，加蘭也有23分進帳，德拉蒙13分，其他球員得分都沒上雙，不過騎士今天迎來好消息，因傷缺席快要1個多月的先發前鋒洛夫，目前已經開始進行籃球訓練，應該快要可以宣告傷癒歸隊，也讓騎士陣容更加整齊。

(中時 )