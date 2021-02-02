千萬別以為36歲的詹姆斯已老，根據數據顯示，詹姆斯還在不斷進步中，甚至再創生涯新巔峰，讓聯盟所有球員驚嘆不已！

湖人去年雖然奪得總冠軍，但一月分戰績僅10勝4敗，本季，在安東尼戴維斯與哈瑞爾不穩定的情況下，詹姆斯率領湖人一月戰績12勝4敗，全聯盟第二，僅次於爵士的13勝。這分戰績超越了湖人在2009年一月的最佳表現。

詹姆斯沒有缺席這16場比賽，投籃命中率高達49.8%，場均25.8分、8.0籃板、7.7助攻，三分球投籃命中率42.9%，平均每場比賽投進3個三分球，場均正負值+8.6，場均得分、助攻、三分球命中數和正負值等多項數據都排名全聯盟第一位，也是全聯盟唯有3個在單月能有超過20分、8籃板、7助攻以上的球員。

此外，詹姆斯在一月分的三分球投籃命中率42.9%與單場平均投進3顆三分球都改寫了17年職業生涯最佳紀錄。

然而，即便詹姆斯依然在進步中，但籃球不是一個人的運動，而是需要靠著場上5人齊心合力才能拿下勝利，湖人如果只倚賴詹姆斯一人的話，恐怕將重蹈勇士當年73勝9敗的失敗案例。

(中時 )