金州勇士隊「浪花弟」克雷湯普生(Klay Thompson)因為阿基里斯腱受傷球季報銷，加上先前的左膝十字韌帶撕裂，他連續兩年無法出場比賽，心情十分低落。前役對戰底特律活塞，湯普生在場邊一起和NBC主播評論比賽，他提到：「很不幸地我無法上場，我每天都非常痛苦，但我計畫要打很久的籃球，我不想搞砸復健過程。」

湯普生自己保有單場14顆三分球的紀錄。2018年10月對戰芝加哥公牛，湯普生外線出手多達24次，命中14球，改寫隊友柯瑞(Stephen Curry)的13顆，包括上半場10球同時刷新聯盟紀錄。不過湯普生認為這些紀錄不會保持很久，「未來幾年就會被破了吧，柯瑞願意的話就能破，還有拉文(Zach LaVine)也很接近，不然就是我自己來。」

自從2011-12球季登上NBA以來，湯普生每季的三分球命中率都超過40%，連續8個球季直追隊友柯瑞的個人紀錄。柯瑞扣掉只打5場的受傷球季，也是每一季都有40%三分球命中率。

湯普生更優秀的地方在於一對一防守，他受傷前入選了聯盟防守第二隊，與隊友格林(Draymond Green)、名將里歐納德(Kawhi Leonard)並列。因此湯普生被視為聯盟最佳「3D球員」，也就是「3」三分球、「Defense」防守兩者兼具，現今最搶手的技能組合。

總教練科爾(Steve Kerr)很喜歡湯普生的評論，科爾以前也是非常優秀的球評。「每次看到湯普生加入講評的比賽，我就會調高音量來看。」

(中時新聞網)