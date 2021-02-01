底特律活塞、金州勇士這兩支一東一西的球隊，在前一場例行賽後意外結怨。眼見為他出頭的隊友被酸爆，艾林頓(Wayne Ellington)隨即站出來相挺，批評克雷湯普生(Klay Thompson)、卓雷蒙格林(Draymond Green)的言論「不專業且沒品」，全力支持隊友麥古魯德(Rodney McGruder)。

Klay defending his teammates on the mic 🗣️ pic.twitter.com/xgTUxwcP36 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 31, 2021

艾林頓說：「首先，我認為對方攻擊麥古魯德的職業生涯是很沒格調的行為，麥古魯德是聯盟最認真努力、最謙遜又親切的人。我不想再談這件事，但他們這樣攻擊我的朋友是很不公平的。我愛麥古魯德，他就像我的兄弟。」

勇士31日以118比91打敗活塞，上半場托斯卡諾安德生(Juan Toscano-Anderson)對艾林頓嗆聲，麥古魯德沒在場上，但他聽了之後很生氣。賽後麥古魯德只是想過去勇士那邊把話說清楚，卻遭到克雷湯普生嘲笑：「麥古魯德很不爽，因為他很快就要離開聯盟了。」

麥古魯德是聯盟裡的小角色，當年選秀落榜，被數支球隊棄用，從發展聯盟努力爬上來，他的求生意志與拚戰精神被隊友稱做「拾荒者」而成為勵志教材。去年季外麥古魯德又被邁阿密熱火放棄，洛杉磯快艇撿走他，在一樁三方交易被賣到活塞，現在擁有3年1500萬美元合約。

從活塞隊友艾林頓的角度來看，克雷湯普生拿麥古魯德的職業生涯來開玩笑，當然是很沒水準了。格林嘲笑麥古魯德假充硬漢，艾林頓反譏格林才是個「躲在麥克風後面的假硬漢」。

(中時新聞網)