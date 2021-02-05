前2年受到傷勢困擾而出賽數銳減，洋基2名身高約200公分的大隻佬「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、「法官」賈吉(Aaron Judge)在冬季訓練微調了訓練計畫，希望能讓身體更健康以打滿球季，尤其賈吉還愛上瑜珈。

洋基健康績效表現總監克雷西（Eric Cressey）向《YES Network》透露，史坦頓和賈吉在休賽季嘗試不一樣的訓練，「他們重訓量比以往少很多，尤其賈吉對瑜珈產生濃厚的興趣，我們找來很棒的瑜珈教練桑塔斯（Dana Santas）來春訓中心提供球員們幫助。」

除了賈吉以外，沃特（Luke Voit）、福特(Mike Ford)、艾斯卓達(Thairo Estrada)、尼爾森（Nick Nelson）等年輕選手也投入其中，「這些6呎7吋、6呎8吋的大隻佬每次穿著釘鞋都要持續很長一段時間，這是普通人不會有的經驗。」克雷西說。

賈吉在2019、2020年賽季共222場比賽中僅出賽130場，史坦頓更只出賽41場，賈吉去年肋骨疲勞性骨折沒趕上開季，7月底回歸後8月又出現右小腿拉傷，只打28場比賽；史坦頓更慘，2019年二頭肌、後十字韌帶拉傷，整季出賽18場，去年又因左腿拉傷只打了23場。

談到這兩人，克雷西認為不能因為他們常常受傷就認為他們訓練不夠紮實，「這跟事實相去甚遠，他們在訓練或是重訓準備上都非常努力。」

洋基在2019年單季有30名球員出現在傷兵名單上，寫下大聯盟最慘紀錄，季後就找來克雷西協助，「去年賽季就像是垃圾場大火般的超大災難，告訴大家球員無法在3周完成春訓並展開球季，一定要花一段時間才能適應高強度比賽，相信現在大家都了解了，春訓就是要逐步進行的。」

(中時 )