已經38歲的大齡投手傑哈普（J.A. Happ）今日傳出以800萬美金與雙城隊簽約，他去年在洋基曾與球隊鬧出不愉快，他認為洋基操弄投球局數和場次，讓他無法完成合約條款以自動續約，據傳合約在傑哈普完成體檢後就會正式通過。

傑哈普是去年洋基的先發輪值之一，在縮短球季中先發9場，戰績2勝2敗、自責分率3.47，表現是近幾年最佳，不過在季末時他對洋基不諒解，因為他合約中註明假如他去年球季投滿61.1局或先發登板10次，他就可以自動續約1年1700萬美元，但最後他僅先發9場，季後賽是以中繼登板，讓他曾在媒體前暗示洋基有意控制他的出賽數。

據《ESPN》報導，這位資深左投新球季將為雙城效力，接下來要與前田健太、貝里歐斯（Jose Berrios）、皮內達（Michael Pineda）等投手組成先發輪值，目標連3季稱霸美聯中區。傑哈普有14年大聯盟資歷，過去先後效力費城人、太空人、藍鳥、水手、海盜、洋基，雙城將是他生涯第7支球隊。

而洋基在確定不與傑哈普續約後，只剩田中將大、派克斯頓(James Paxton)等先發投手還在自由市場，目前洋基的先發輪值有寇爾（Gerrit Cole）、J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)、開完TJ手術準備復出的塞弗瑞諾（Luis Severino），以及剛花1100萬美金簽下的克魯伯（Corey Kluber）。

(中時 )