大聯盟官網今（27）日報導，費城人隊將與當家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）續約5年，總價碼1億1550萬美元，平均年薪2310萬美元躍居史上捕手新高，不過球團尚未出面證實。

瑞爾穆托是大聯盟第3位合約破億的捕手，另2人是前雙城隊茂爾（Joe Mauer）8年1.84億、平均年薪2300萬美元，巨人隊波西（Buster Poesy）9年1.67億、平均年薪1900萬美元。不過2人是在尚未成為自由球員（FA）前直接續約，如以FA而論，最大張合約是B.麥肯（Brian McCann）與洋基隊的5年8500萬美元（2014-18年），這次也被打破。

瑞爾穆托今年可先獲得2000萬美元，其中1000萬延遲支付，以幫助費城人度過新冠肺炎疫情造成的資金短缺；有500萬美元會在2026年支付，另500萬則於2027年支付。2022年至25年每個賽季他都可獲得2387.5萬美元，如果要把他交易出去，費城人要再付100萬美元獎金。

費城人隊是在2019年2月從馬林魚隊交易來瑞爾穆托，也打算與他續長約，但一步一步來，去年3月先進行薪資仲裁，瑞爾穆托開價1240萬美元失敗，費城人只需付1000萬美元，接下來再進行漫長的續約談判。費城人球迷也希望能把瑞爾穆托留下來，每當他揮出全壘打或者發揮重大貢獻的時刻，球迷要求的聲浪越大。

雙方談判最大的差距還是待遇，瑞爾穆托要求2億美元的大合約，費城人隊不想答應。經過漫長的等待與折衝，大都會隊簽下另一名捕手麥肯（James McCann），日前藍鳥隊以1.5億美元簽下外野手史普林格（George Springer），競爭的對手越來越少。儘管近日又有勇士隊殺出，但費城人並未當成真正的威脅，果然順利續約。

(中時 )