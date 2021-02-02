亞特蘭大勇士隊今（2）日宣布，聘請名人堂球星奇柏瓊斯（Chipper Jones）以兼職身分擔任打擊顧問，他將加入教練團參加春訓。

奇柏瓊斯是勇士隊史上著名的強打者，大聯盟生涯19個球季都待在勇士，2012年球季結束後退休，2018年首次取得棒球名人堂候選資格，立刻以97.2％的得票率凍蒜，當時還創下史上第11高票紀錄。

奇柏瓊斯球員生涯表現穩定，出賽2499場，擊出2726支安打，平均打擊率3成03，累計468支全壘打、1623分打點，在左右開弓的打者中只有艾迪莫瑞（Eddie Murray）打點數比他多。

奇柏瓊斯入選過8次明星賽，在1999年獲得國聯MVP，1999年、2000年則贏得銀棒獎，2008年以打擊率3成64拿下國聯打擊王，有一枚世界大賽冠軍戒（1995年）。

退休後奇柏瓊斯曾擔任勇士隊的特別助理，也曾當過ESPN的轉播員和球評，從事的工作仍與棒球有關，這次擔任客座打擊顧問則可直接指導球員。

目前勇士隊總教練是史尼克（Brian Snitker），打擊教練塞澤（Kevin Seitzer），還有兩位助理打擊教練卡斯楚（Jose Castro）、馬加蘭尼斯（Bobby Magallanes），奇柏瓊斯將與教練團一起參加春訓。

此外，勇士隊的投手、捕手預定於2月17日展開春訓，2月22日再進階到每個守備位置的特殊訓練。

(中時 )