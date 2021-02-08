今天富邦悍將與統一獅進行自辦熱身賽，賽前才表示自己狀況僅3成的高國輝今天3打席都敲出深遠外野飛球，包含1支二壘安打，對於新球實戰感覺，坦言球跟球棒接觸的的不太一樣，但他強調，擊球策略不會因使用球不同而有所改變。

高國輝賽前笑說自己目前春訓進度大約只有3成，不過他並不著急，還是依身體狀況為優先，今年還是以身體健康為最大目標。

不過今天的熱身賽，高國輝首打席面對獅隊先發投手古林睿煬擊出中外野彈過全壘打牆的二壘安打，之後2次雖被接殺，但都是深遠距離的飛球。

賽後高國輝說，對首打席安打感到意外，「古林的球速很快，只是想要掌握好球積極攻擊，不過我也打了很多擦棒球，對好球帶的掌握度還沒那麼好。」

而今年中職比賽用球恢復係數下修，今天的熱身賽也是使用新球，高國輝說：「若是用去年的球，（首打席）應該會飛出去。新球與球棒接觸的感覺不太一樣，但我不太會說這種感覺，就是不同。」

高國輝強調，雖然比賽用球改變，自己的擊球策略也不會改變，「只要有確實咬中球，球還是一樣會飛出去。」他也對獅隊今天敲出雙響炮的李承齡有深刻印象，認為他的打擊技巧不錯，面對變化球也可以把球跟到最後。

(中時 )