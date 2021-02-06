包爾(Trevor Bauer)加盟道奇，簽下3年1.02億美元(約台幣28.55億)合約，而根據美媒統計，以他生涯平均數據來看，今年每投1球就價值1萬3150美金、每場先發價值126萬美金，光是他一人的薪資，就已經把前東家印地安人比下去。

道奇給出的合約是3年總值1.02億美元，年薪分別為4000萬、4500萬、1700萬美金，雖然平均年薪沒有超過洋基洋投寇爾（Gerrit Cole）的3600萬美金，不過前2年年薪已經寫下史上最高年薪，且前2年球季結束後都有跳脫條款，代表包爾可以不執行第3年僅1700萬美元的合約，而選擇跳脫或是合約重簽，道奇誠意十足。

根據《CBS Sports》記者維耶提（Danny Vietti）統計，從他生涯平均數據來看，年薪4000萬美金代表他每投一場要價126萬美金、每丟一局價值22.1萬、每次三振20.8萬、每解決一名打者5.2萬、每投1球就價值1萬3150美金，寫下可怕紀錄。

而根據《ESPN》報導，光是道奇給出包爾的年薪就已經比許多球隊還高，根據各隊26人名單今年薪資總額來看，包爾前東家印地安人3600萬、金鶯3410萬、海盜3000萬美金，都比不上包爾一人年薪。若是拿去年球隊薪資來看，包爾今年年薪更打趴了金鶯、海盜、光芒、馬林魚、皇家、運動家、印地安人等7隊。

(中時 )