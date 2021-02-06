包爾(Trevor Bauer)剛剛成為大聯盟年薪最高的球員，他真的有這麼強嗎？美媒《運動畫刊》分析，這個結果「非常訝異但能理解」。依照一般人的想法，最貴的球員應該是最強的球員，顯然包爾並不是，只是去年他繳出了生涯最好的一個球季，儘管是縮水球季(60場例行賽)。

早年效力克里夫蘭印地安人7季，包爾留下3.89自責分率。2019年他轉到辛辛那提紅人隊，自責分率一度被痛打到6.39。沒想到2020年他在縮水球季大發神威，1.73自責分率稱霸國聯，被上壘率與被敲安的機率都是最低，摘下生涯首座賽揚獎。

四縫線速球除了球速，轉速愈快的球受空氣阻力的影響小，打者感覺到的速度也就越快。包爾在2019年季末的投球轉速暴升到每分鐘2817次，相當於名將韋藍德(Justin Verlander)的全盛期。包爾投球轉速從全聯盟第54名驟升到第1名，甚至有棒球作家撰文分析，用「可疑」來形容已經是委婉的說法了。包爾曾公開批評7成大聯盟投手有「抹油」增加轉速，他自己大概沒有使用。

業界相信，每個好投手都會有「破殼而出」的一年，此後那位投手彷彿尋回了天賜的球感，成為一代名投。去年包爾以29歲之齡繳出生涯代表作，就被認為是他的火候到了。包爾在最佳狀態下取得自由球員身份，而且合約很短，集中投資在最精華的前兩年，新東家道奇的這筆買賣未必不划算。

(中時新聞網)