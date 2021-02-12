除夕家族團聚圍爐是一直以來的習俗，但年夜飯耗時又耗工夫，越來越多家庭選擇外包給餐廳業者，不過有名廚師選擇親自下廚為家人準備年夜飯，而他端出來的料理讓網友一看全跪了，直呼花1萬都值得。

原PO大前天(9日)在《Dcard》分享自己親手下廚的8道年夜菜，分別有由生魚片、透抽、松葉蟹與貴妃鮑組成的四喜拼盤、檸檬蝦、西蘭花炒帶子、野菇燉娃娃菜、黑胡椒牛骰、蒲燒鯛櫻花蝦炒飯、剝皮辣椒雞湯，最後則是特別經過擺盤的精緻水果。

原PO廚師所做的四喜拼盤，但有高雄餐飲系學生不以為然酸誠意不足，指出有2道是現成的。(圖／Dcard)

原PO所做的蒲燒鯛櫻花蝦炒飯，有網友看到照片直呼「看起來好吃到我一個人就能吃完」。(圖／Dcard)

原PO表示自己是一名餐廳廚師，過往一直都是煮給客人吃，今年由於餐廳過年沒放假，在家人提議下，大家決定提早吃年夜飯，由他來親自下廚，這也是家人首次品嘗到他的料理。原PO說這8道菜一共7個人吃，也大方表示想知道做法可以私下詢問他。

網友看到後口水直流：「用料看起來好奢華」、「這花一萬都值得」、「比外面一桌一萬的還精緻」、「那個蒲燒鯛炒飯我一個人就能解決，看起來太好吃了」、「好羨慕你家人」、「光看照片肚子就餓了」、「有這種老公滿幸福的」，但也有高雄餐飲系學生不以為然，認為四喜拼盤就有兩道現成，誠意不足，更將原PO料理方式公開，大酸「不勞煩口述宣傳了」，對此原PO則回：「我們家就喜歡吃那個啊，怎麼了嗎」、「雖然你錯的很離譜，但還是謝謝你願意當工具人」，也透露這樣一桌成本大約1700元左右。

原PO準備的餐後水果，總共8道菜7個人吃，有網友認為比外面1桌1萬的菜色還有誠意。(圖／Dcard)

(中時新聞網)