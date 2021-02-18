大陸女星范冰冰原本事業、愛情兩得意，卻在2018年捲入逃稅風波，不僅繳了鉅額罰款，還一度遭封殺，形象一落千丈，人間蒸發1年才復出，卻是舉步維艱，甚至還跟未婚夫李晨分手，這2年在演藝工作方面可以說毫無進展，也被官方列為「劣跡藝人」，讓復出之路難上加難，但她近日卻在微博po文報喜，鬆口：「我們慢慢來」，卻掀起特定人士恐懼。

原來范冰冰說的喜事，是指官司勝訴。她因身陷逃稅風波而呈現「半引退」狀態，瞬間謠言四起，有醫美診所透過微信公眾號發整形文章，內容直接點名范冰冰，甚至貼出她的照片，還有某張姓網友以「朱砂治」作為帳號名稱，分別在2018至2020年間，發了兩篇文抹黑范冰冰，影射她陪睡，嚴重毀損范冰冰的名譽。

范冰冰微博報喜。(翻攝自范冰冰微博)

對於外界的流言與中傷，范冰冰去年正式回擊，請了8名律師組成律師團針對范冰冰遭網路侵權責任糾紛、侵犯名譽權等事實，從法律上捍衛自己、爭取權益，據悉，本月2日北京互聯網法院已先給范冰冰一個勝訴，網友「朱砂治」確定將賠6萬人民幣(約台幣30萬)，做為精神損害撫慰金和經濟損失補償，並且連續10天向范冰冰公開道歉。

另外，醫美診所盜用照片並侵權一事，法院也判范冰冰勝訴，對方被判定侵犯她的肖像權及姓名權，需連日發聲明道歉，並賠償5萬5千人民幣，詳細內容，本月3日范冰冰委託之北京星權律師事務所，已貼文公告，而范冰冰則轉貼了這則勝訴貼文，感謝辛苦的律師團隊，並強調「後面還有一長串的名單，也都在路上！我們慢慢來」，並且謝謝粉絲給了她相信的力量以及堅持到底的勇氣，「我會永遠和你們在一起」，這番喜訊，被認為將讓過去曾發布范冰冰負面消息的單位、人士感到擔心與畏懼。

(中時新聞網)