新科國聯賽揚獎得主包爾(Trevor Bauer)確定加盟洛杉磯道奇！根據大聯盟官網的消息，衛冕軍道奇出價3年1.02億美元(約台幣28.55億)，包括前兩年都有逃脫權。跟一般合約不同的是，薪資集中在前兩年的4000萬美元(約台幣11.2億)、4500萬美元(約台幣12.6億)，因此包爾這兩年將成為全聯盟年薪最高的球員。

紐約大都會球迷或許非常失望，美媒ESPN報導，其實大都會開價的總值更高，不過年薪是平均分配。在道奇的合約裡，包爾等於只要投兩年就能獲得大部分薪資，還可以隨時跳槽或重簽，加上道奇原有的爭冠實力，又是包爾的家鄉，讓他最後一刻選擇加入藍白軍團。

包爾在YouTube宣布：「上個球季怎樣不重要了，今年4月，最重要的是這支球隊的球員、球迷，還有我們胸前的隊名。這個球季我們將要名留青史，我們的成就會更上一層樓，我等不及了。」

未來兩季，包爾的年薪超越紐約洋基投手寇爾(Gerrit Cole)，不僅是國聯第一，更是大聯盟第一。包爾去年在辛辛那提紅人隊先發11場繳出5勝4敗、1.73自責分率，由於去年防疫的特殊規定，他只碰到國聯中區、美聯中區的隊伍，兩場完封勝也是得利於雙重賽只打7局的特殊規定。這次是國東的大都會和國西的道奇在搶包爾，要看他轉到國西之後能否維持相同的壓制力，道奇在同區的最強敵手是聖地牙哥教士。

(中時新聞網)