亞特蘭大勇士6日宣布以4年6400萬美元(約台幣17.9億)留下全壘打王歐蘇納(Marcell Ozuna)，合約包括第5年球團選項的1600萬美元(或以100萬美元買斷)，最高可達5年8000萬美元。歐蘇納一方保證可領到6500萬美元，不管怎樣他的平均年薪都是1600萬美元，也是他朝思暮想的複數年合約。

30歲的歐蘇納先前在邁阿密馬林魚，曾是陳偉殷隊友。他後來被賣到聖路易紅雀並成為自由球員，紅雀給他1780萬美元合格報價被拒絕，結果勇士隊以1年1800萬美元簽下。歐蘇納感嘆：「早知如此就接受紅雀報價了，我只是想挑戰生涯第一張(自由市場)合約。最後勇士找上門我只能接受。」

世事難料，2020年爆發新冠肺炎疫情，歐蘇納一起遭到減薪，不過聯盟臨時決定採用「全聯盟DH制」，給予歐蘇納絕佳機會。60場比賽裡歐蘇納有39場擔任DH(其餘守備外野)，敲出18轟(全壘打王)、56打點(打點王)，打擊率0.338，整體攻擊指數達到驚人的1.067，他讓勇士在DH位置的火力冠絕全聯盟，自己在MVP票選位居第6。

2021年球季，球員工會反對全聯盟DH制，所幸不影響勇士留下歐蘇納的決定。勇士隊連續3年拿下國東分區冠軍，陣中擁有聯盟最佳一壘手弗里曼(Freddie Freeman)，弗里曼是去年的國聯MVP。不過歐蘇納是他們15年來第一個全壘打王與打點王，是維持國東王座的重要拼圖。

(中時新聞網)