亞特蘭大老鷹昨（11日）交手達拉斯獨行俠的比賽，主控楊恩（Trae Young）因為吃悶虧，賽後跑去飆罵裁判，如今聯盟就宣布，針對楊恩的不當言行，將對他祭出2萬美元（約新台幣60萬）的罰單。

昨天那場比賽，老鷹靠著楊恩的三分球追到117-118僅1分落後，而這樣的分差就一直維持到終場前4.7秒，此時輪到老鷹在邊線發球，沒想到楊恩在跑位時，似乎被獨行俠考利斯坦（Willie Cauley-Stein）撞了一下，導致他沒能接到球，最終球發進場內便落在加林納里 （Danilo Gallinari）的手上，但加林納里沒能將球投進。

老鷹最終以117-118落敗，比賽槍響後，楊恩甚至氣到跑去找裁判做理論，因為他認為對手是有犯規的，應該要響哨，無奈勝負已成定局。

儘管楊恩當下激烈地反映，但裁判組賽後檢視重播畫面，堅持楊恩在那次的跑位並沒有被犯規，所以不響哨是合理的。

而楊恩當下激烈的反應，也在今天付出代價，因為聯盟向他送出一張2萬美元的罰單。

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(中時新聞網)