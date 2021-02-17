台中市議員陳本添提出廣益巷加蓋，路幅增為7公尺寬，提供雙向使用。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔邀集相關單位會勘后里納骨塔，共同研商交通改善方案。（王文吉攝）

台中市后里區納骨塔周邊停車空間不足，且唯一出入道路狹窄，每逢春節、清明及中元等三節交通阻塞。立委楊瓊瓔、市議員陳本添17日邀集關單位會勘，將利用國產署13000平方公尺空地規劃簡易停車場，另配合廣益巷拓寬，經費約需500萬元，預計今年7月底前完成改善。

楊瓊瓔、陳本添17日邀集台中市民政局長吳世瑋、生命禮儀管理處長劉振村、交通局副局長陳育正、后里區長賴同一及后里區10多位里長現勘，共同研商后里納骨塔交通改善方案。

廣福里長郭明洲指出，后里區納骨塔位置偏僻，車流經由山區道路「廣益巷」繞山進出，因路幅窄寬不一，又彎彎曲曲，會車不易。每逢清明掃墓或農曆7月中元祭拜，上山車輛顯得擁擠，且大小車禍頻傳，令民眾抱怨連連。

陳本添說，后里區納骨塔停車空間有限，且僅有廣益巷一條對外聯絡道路，每逢三節大量祭祀人潮同時湧入，路側空間需兼作臨時停車使用，影響車輛會車順暢。希望道路側溝約有1米6可以加蓋，這樣廣益巷路幅增為7公尺寬，變為雙向車道通路使用。

陳本添提到，去年年底在楊瓊瓔委員協調下，國產署同意無償撥用納骨塔對面1.3公頃國有地，由民政局生管處規劃停車空間，以引導車流進出，提供民眾更優質的殯葬服務環境。

楊瓊瓔表示，「慎終追遠、緬懷先祖」是每一位後代子孫追思與感恩祖先心念，為考量納骨塔的永續經營與服務優質化，改善聯外通路之必要及解決停車空間刻不容緩。

經楊瓊瓔及陳本添居間協調，生管處將以國產署無償撥用的13000平方公尺空地規劃簡易停車場，預計清明節前完成；另廣益巷道路拓寬改善長約522公尺，水溝加蓋可增加約1米6路寬，經費約需500萬元，建設局養工處預計今年7月底前完成改善。

(中時 )