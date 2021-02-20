高公局中區養護工程分局長彭煥儒（左二）就相關議題進行討論。（陳世宗攝）

經各界實地會勘討論後，高公局同意優先提供台中市環保局神岡區清潔隊租用。（陳世宗攝）

神岡豐洲工業園區二期開發造成神岡區清潔隊被迫遷移，相中旁邊高速公路局神岡區國道四號高架橋下方土地。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍20日邀集相關單位進行遷建事宜會勘，經高公局中區養護工程分局同意，將提供橋下墩柱P11至P23空間範圍約1萬平方公尺，作為神岡清潔隊停車場、資源回收場及辦公空間使用。

環保局神岡區清潔隊長黃志賢說，因神岡豐洲工業園區二期開發，清潔隊部在兩年內須面臨辦公處所搬遷問題，神岡區清潔隊現況約有50台車輛、工作人員99人，需負責全神岡區6萬6000市民的垃圾清運工作，用地需求約需1公頃，確苦無適當用地可用窘境。

羅永珍表示，市府希望坐落於神岡區國道四號高架橋下方土地，高公局同意釋出部分土地作為清潔隊部使用。高公局中區養護工程分局彭煥儒分局長希望神岡清潔隊能夠準備空間規畫、圍籬配置等相關資料，高公局原則上將同意租用。

楊瓊瓔說，會勘前已先跟中區養護工程分局長彭煥儒就相關議題進行討論，彭煥儒承諾會同意優先提供台中市環保局神岡區清潔隊租用。

楊瓊瓔也叮嚀神岡清潔隊說，清潔車輛要洗乾淨才停放，才不會有異味，更要規畫好車輛進出動線，做好周邊環境清潔及維護，除隊部使用範圍施作圍網外，沿線建議多種植大型植栽，一定要跟周邊居民做好鄰居。

未來的神岡區國道四號高架橋下神岡區清潔隊部工程，設計有圍網、活動大門，內部有辦公室、會議室、廁所盥洗室、工具室、地磅室、庫房、停車場、洗車區及資源回收區等；預計今年上半年完成相關租賃契約程序，下半年陸續整地興建，明年中可以完工。

神岡清潔隊將會切實做好環境清潔管理，絕對不會有垃圾汙染，造成民怨問題，請鄉親能夠安心。

(中時 )