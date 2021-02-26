新竹縣東興圳整體景觀再造計畫第一期工程日前已開放公27、28公園，成為不少親子休閒遊憩好去處，第一期工程最後一塊公26、綠41，26日正式驗收，預計將於3月初拆除圍籬，開放具有水圳及綠地的空間，提供更加開闊的場地，讓民眾同遊。

新竹縣政府文化局說明，東興圳一期工程沿著文興路沿線，範圍包含高速公路至自強南路區間，分為公26、27、28及綠41共4個基地，其中公27、28於1月底開放，親水的開闊空間，吸引不少民眾前往。

而綠41、公26較為靠近興隆國小、汾陽堂，近日也進入驗收階段，文化局指出，預計將於3月初拆除圍籬後開放。另外，東興圳二期工程獲得客家委員會支持，分為3個工區改善，包含汾陽堂、綠39、停7停車場、公三公園等，目前已在招標，若順利可望於今年8月開放。

東興圳景觀再造工程拆除水泥水圳，改以砌石、卵石鋪法，使植物、魚類可於石頭縫隙躲藏，營造自然棲地，池中也設置生態島，減少乾旱對於魚群的影響，並透過井、水閘門來調節水圳水位，還有水循環系統增加水圳淨化功能。再造工程也設置步道及平台，讓民眾能更親近水圳。

新竹縣長楊文科十分重視東興圳景觀再造工程進度，延續過去農業時代，肩負灌溉重責的水圳生命，如今成為串聯藍帶、綠帶的公園，楊文科也期望二期工程能如期、如質完工，提供縣民休閒的好去處。

(中時 )