桃園楊梅區榮平路拓寬車流更順暢。(呂筱蟬攝)

桃園市楊梅區榮平路為通往快速路五段及平鎮區復旦路重要通路之一，因路幅狹小，汽車行駛會車困難，導致每逢上下班時段壅塞，有鑑於當地交通流量日益增加，市府進行瓶頸道路改善拓寬，整體工程預計3月底完工，可望提升用路人行車安全性，車流順暢也將帶動平鎮及楊梅高山頂生活圈結合。

市長鄭文燦22日前往會勘時指出，目前正在施作國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，未來居民往來南北將藉由66快速道路進出，榮平路拓寬工程可謂打通地方任督二脈，也有助未來幼獅工業區車流出入。榮平路二期工程則配合楊梅幼獅工業區擴大通盤檢討案，該案完成公開閱覽，請工務局採用地主先行同意方式，先開發後徵收配地，以利都市計畫及交通建設同步進行。

楊梅區區長羅國裕則說，楊梅區已有多條瓶頸道路陸續打通效益良好，未來還有楊湖路一段676巷、富聯路、榮平路前段等多條道路陸續會核定進行，讓楊梅地區的交通網路更加完善發達。

(中時 )