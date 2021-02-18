中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次公開講述「不會購買大陸疫苗」，昨(17)日陳時中表示，外界一直要台灣接納大陸的疫苗，他強調，若很多人願意打、想要打，那可以提出相關修法。但對此，前衛生署長楊志良今日受訪表示，陳時中恐怕忘了兩岸早就已經簽署醫藥衛生合作協定。

陳時中表示，各界對疫苗都有不同意見在，但整體採購要安全有效可以買，也要有人用，如果沒人要用呢？他指出，目前仍有待大陸疫苗安全有效技術性資料安全完整，目前是法律上不可以買，且「我就不知道有多少人想要用。」

楊志良今日在王淺秋所主持的廣播節目中指出，他在2010年擔任衛生署長時，曾利用WHA開會的機會，與對岸的衛生主管討論合作，而後來也成功與對岸簽署兩岸醫藥合作協定，並送到海基會通知對岸，這份協定是兩岸官方認可的。內容包括疫情透明、防疫、藥品合作等。

所以說，如果陳時中想要進口大陸疫苗，那就沒有必要進行修法，而大陸疫苗在全球已經施打了數千萬劑，是否有效已經不用討論，透過兩岸醫藥合作協定即可達成兩岸在防疫上的交流，「但陳時中可能已經忘了兩岸之間有這份協定」。

(中時新聞網)