全球疫苗生產以牛津／AZ疫苗最大宗，輝瑞／BNT次之，總計已有約60國接種疫苗，每星期平均注射4200萬劑。公衛學者推估，在此情形之下，再加上防疫公衛措施，全球可望於今年10月底解封，明年可終結疫情大流行。但台灣至今卻仍未開始施打，對此，資深媒體人韋安認為，陳時中因為各種原因在購買疫苗的路上拐彎抹角，「如果是侯友宜當防疫總指揮，台灣可能早就開始打疫苗了。」

侯友宜先前曾表示，全球疫情因疫苗施打有逐漸緩解趨勢，希望台灣不要落後太多，有賴中央跟各國接洽，採購「最高品質」、「量能充分」且「快速到位」，讓國人及時施打。

韋安昨(17)晚在臉書上指出，侯友宜在防疫上不講什麼理念和論述或大鳴大放，但施政和建議，謀定而後動，精準到位，這就是他受支持的主因。如果侯友宜當防疫總指揮，台灣可能早就開始打疫苗。只要一心想做事，少搞政治和意識形態，很多事都水到渠成。

韋安認為，如果侯友宜是防疫總指揮，台灣早就開始打疫苗了。(圖/本報資料照)

韋安也說，如果陳時中當初用林全和東洋藥品的方案，公司貨早就買到了，不必現在為了買「水貨」，還碰釘子。搞得台灣至今仍為了疫苗傷透腦筋，完全就是因為意識形態耽誤防疫進度。

(中時新聞網)