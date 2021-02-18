澳洲政府與北京當局關係持續惡化，已經從貿易戰打到人才跨國流動，據外媒報導，隨著澳洲政府專注在軍事、經濟優勢可能遭外國政府透過研究專案竊取機密，有5名澳洲研究委員會（Australian Research Council，ARC）研究經費的申請人遭擋下，無法獲得50萬澳元(超過1千萬元新台幣)補助。

據《澳大利亞人報》報導，這份申請由前澳洲教育部長Dan Tehan擋下。去年12月，Dan Tehan否決18項ARC經費申請，經過國家安全審查後，這幾十名澳洲科學家遭控與中國共產黨的人才招募計畫「千人計畫」密切關聯。

其中一項被拒絕經費申請就是物聯網設備，這是項關於雷達和衛星系統應用的高級無線通訊以及無線電力傳輸研究。另外一項則是奈米技術的微型光學系統，包括可穿戴設備、自駕車和機器人應用領域。還有雷射、電網、電池技術等研究計畫也受到影響。

Dan Tehan同時批准664項ARC經費申請，包括13項申請受到國家安全機構的進一步審查。現任教育部長Alan Tudge則表示，跨國科學研究相當重要，但不能把國安擺在一旁。

去年該報揭露有超過數十名的澳洲科學家遭中共吸收，ARC主席、自由黨參議員James Paterson表示，需要仔細審查研究領域日益增長的國安問題。James Paterson指出，這強調為何澳洲政府要加強對外國高等教育的調查。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）前分析員Alex Joske指出，過去20年，中共人才招募計畫可能與多達2.8億澳元的經費欺詐相關，目前已經調查出有325名與中共有密切相關，甚至有人同時在大陸官方機構任職。

不過，澳洲大學聯盟（Universities Australia）告訴國會，新的監管措施應與風險相稱，不應該設限澳洲高等教育與外國的合作。澳洲安全情報機構（ASIO）去年就警告，研究機構與澳洲大專院校必須注意來自大陸的干預風險與間諜活動的潛在可能。

由於澳洲政府去年針對新冠疫情源頭問題與北京當局槓上，導致澳洲的煤炭、大麥、鐵礦石以及葡萄酒等商品都遭到陸方加徵稅額制裁，甚至出現澳洲產品在大陸港口無法卸貨的窘境。

澳洲天主教大學（Australian Catholic University）校長Greg Craven當時指出，澳洲本土的大學對大陸留學生「上癮」，每年從中獲得的學費達70億澳元。Greg Craven表示，不少大學因此經費銳減，將減少當地研究經費預算，導致大約有7間大學的排名跌出全球前百強。

多利亞大學米切爾研究所資料顯示，不僅是大陸留學生銳減，若疫情仍沒有獲得控制，邊境管控仍不放鬆，截至2021年中，澳洲的國際留學生將從60萬減至30萬，恐損失超過上百億澳元。

(中時新聞網)