日前傳出洛磯、紅雀協商明星三壘手阿瑞納多（Nolan Arenado）的交易案，大聯盟官網今（2）日指出雙方已經拍板定案；洛磯將把阿瑞納多和5000萬美元送到紅雀，換來5名球員，包括3名投手、2名內野手。而洛磯與阿瑞納多的合約還有6年、1.99億美元未結束，將由紅雀承接，不過算一算只要負擔1.49億美元。

紅雀隊送出的5名球員是左投手岡伯（Austin Gomber）和右投手羅塞（Tony Locey）、桑默斯（Jake Sommers），以及內野手蒙泰羅（Elehuris Montero）、吉爾（Mateo Gil）。

阿瑞納多是在2019年球季前與洛磯簽下8年、價碼2.6億美元的大合約，已走完2年，2021-24年他的年薪是3500萬美元，2025年3200萬美元，2026年2700萬美元；今年球季結束還有一次選擇權，可以跳脫合約。另據知名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，會再增加2022年的選擇權，並且保留不得交易條款。

29歲的阿瑞納多2013年起待在洛磯隊8個球季，曾連續5年入選明星賽、連獲8屆國聯三壘手金手套，以及4屆國聯三壘手銀棒獎、3屆國聯全壘打王、2屆打點王。8年平均打擊率2成93，累積1206支安打、235轟、760打點。2020年縮水球季他因左肩關節痠，創下職業生涯最低成績，打擊率僅2成53，另有全壘打8支、26分打點。

阿瑞納多在2019年表現最佳，繳出打擊率3成15、全壘打41支、打點118分的成績，不過洛磯隊戰績欠佳，讓他感到沮喪。而國聯中區的紅雀隊需要一名內野手強棒，對阿瑞納多很感興趣，便展開協商，如今終於把他交易過來。

(中時 )