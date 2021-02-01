一名義大利攝影師上周在當地隔離時，意外發現天空出現極為罕見的「月華」奇景，趕緊利用手邊設備記錄下這難得的一幕。照片在網路上曝光後因為太美馬上引發瘋傳。

根據《每日郵報》報導，由於義大利疫情嚴峻，當地正採取封城措施，北部城市帕爾馬（Parma）一名45歲的攝影師阿爾貝托（Alberto Ghizzi Panizza），1月25日在家中居家隔離時意外發現天空中的月亮圍繞著一圈彩虹光環。

剛好他手邊有完整的拍攝設備，立刻拍下這絕美奇觀，最後花了整整2個小時的時間，拍攝了上百張照片，才終於挑出一張讓他滿意的「奇蹟美照」。可以看到阿爾貝托連月球上的隕石坑都清晰捕捉，一圈彩色薄霧中透出好幾顆閃閃發光的星星，如夢似幻的景色美到讓人屏息。

阿爾貝托事後向媒體透露，他之前也曾看過幾次「月華」，但是一直沒有機會拍下來，在疫情期間讓他有更多時間觀察天體，才終於如願以償。事後他將照片分享在個人IG上，馬上引起無數網友瘋傳，但有不少人誤以為是「月亮彩虹」，實際上兩者是完全不同的大自然現象。

據了解，華（Corona）是一種自然光源透過薄雲中的微細水滴所產生的特殊光象，在太陽週遭形成一圈彩虹光環即為日華（Solar Corona）；而在月亮旁繞成一圈的彩虹光環即為月華（Lunar Corona）。「月亮彩虹」（moonbow）則是觀察者背對月亮時所看到的彩虹，大多發生在瀑布附近。