The MVP. The best center in the NBA.



Here's EVERY bucket from Nikola's 47 point-performance! #MileHighBasketball pic.twitter.com/wKGBSFIlle — Denver Nuggets (@nuggets) January 31, 2021

爵士當家射手米契爾缺席兩戰後歸隊，卻碰上金塊中鋒約基奇火力大爆發！約基奇1日攻下追平生涯新高47分，其中上半場就摘33分，帶領金塊128比117砸昏爵士，除了中止爵士11連勝，也讓爵士讓出西區龍頭席位，換成快艇當西區老大。

約基奇今天沒有強求拿下大三元，反而專注在得分上面，全場投26中17，含三分球4投全進，除了攻下追平生涯新高得分，另有11籃板、5助攻、2抄截、1火鍋，完全填滿所有數據欄，巴特也替金塊拿下18分，賈瑪莫瑞16分、5助攻。

這是爵士自從1月6日輸給尼克之後，再次嘗到輸球滋味，儘管米契爾通過聯盟腦震盪協議，總算可以重新上場，表現卻不太理想，全場投12中3，拿下13分，爵士以波達諾維奇29分最高，克拉克生13分，戈貝爾、康利與歐奈爾各有12分。

面對約基奇的得分大爆發，身為主要防守他的爵士中鋒戈貝爾賽後不禁扛下敗仗責任，「約基奇很快就進入狀態，我應該在防守他方面做得更好，他總是可以得到輕鬆得分機會，尤其是在上半場，這是我的責任，我的表現決定球隊能否贏球。」

(中時 )