就算是「小皇帝」詹姆斯，非法使用有版權的照片還是必須乖乖賠錢！根據《The Athletic》在5日爆料，經過長達1年訴訟，詹姆斯已經跟原告攝影師史蒂芬米契爾達成和解，儘管具體和解內容並未公布，詹姆斯勢必要付一筆賠償金給對方。

整個官司的起因是在去年初，詹姆斯在臉書上發布一張自己在比賽時扣籃照片，這張照片是由史蒂芬米契爾所拍攝，詹皇卻沒有徵求米契爾同意就使用這張照片，同時並未署名，於是在去年3月，米契爾狀告詹皇侵權，雙方正式對簿公堂。

儘管詹姆斯很快就把這張照片刪除，且公開辯稱如果自己並非用在商業用途，應該可以使用這張照片，甚至在去年8月，詹皇反訴史蒂芬米契爾在他的網頁非法使用詹皇照片，而且試圖推銷他的照片公司，可惜這些似乎都沒被法庭接受。

隨著這場官司越拖越久，向來相當注重個人形象的詹姆斯，如今還是決定趕緊息事寧人，跟史蒂芬米契爾完成和解，然後乖乖賠錢了事，畢竟這筆錢對於年收入幾乎破億美元的詹皇來說，根本不算一回事，反正日後他在使用照片時會更小心的。

(中時 )