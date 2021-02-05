Nets‘ Kevin Durant and Lakers‘ LeBron James lead the NBA’s first All-Star fan voting returns. Warriors’ Stephen Curry and Wizards’ Bradley Beal join Durant and James as leaders at positions. pic.twitter.com/ukvOeyx49H — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2021

NBA官方5日公布了今年全明星賽首次票選結果，分別暫時位居東、西區「票王」的球星是籃網前鋒「KD」杜蘭特與湖人前鋒「小皇帝」詹姆斯，票選首周只有3名球星票數超過200萬張，依序分別是杜蘭特、詹姆斯與勇士後衛柯瑞。

儘管受到新冠疫情影響，2021年全明星賽直到今天才確定3月8日於亞特蘭大舉辦，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，今年全明星賽票選數量仍比去年增長了70％，這次票選將於16日結束，東、西區先發球星名單19日公布。

目前整個聯盟拿到最多票數的球星，還是杜蘭特的230萬2705張票，讓他穩居東區票王，更在東區前場領先排名第2的公鹿「字母哥」阿提托康波50幾萬票，暫居東區前場第3的是七六人中鋒恩比德，東區後場前兩名是畢爾與厄文。

至於西區票選狀況，詹姆斯拿下228萬8676張票暫居西區票王，排在西區前場第2的是金塊中鋒約基奇的147萬7975票，西區前場第3是快艇前鋒里歐納德，西區後場暫居第1的是柯瑞的211萬3178票，西區後場第2是獨行俠後衛東契奇。

(中時 )