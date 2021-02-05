基瑞歐斯在澳網熱身賽砸爛球拍。（美聯社）

澳網地主選手基瑞歐斯(Nick Kyrgios)在正式開打前進行熱身賽，5日他被柯瑞奇(Borna Coric)以6-3、6-4直落二打敗。基瑞歐斯似乎受到左膝傷勢困擾，打得怨氣沖天，第2盤最後他甚至一怒之下砸爛了球拍！在澳網開打前就如此失態，肯定不是什麼好兆頭。

基瑞歐斯開場打得還可以，但被首次破發就急轉直下，輸掉首盤之後他找來防護師，抱怨左膝「他X的痛得要死，害我無法站穩，沒辦法好好發球。我大概只能再打一局，我的發球只剩170公里(時速)而不是平常的220公里。」

話雖如此，基瑞歐斯還是繼續比賽，但他擺爛的老毛病又犯了，柯瑞奇的發球局他幾乎懶得還擊。基瑞歐斯砸爛球拍之後被主審罰了1分。

其實前一場基瑞歐斯就在鬧彆扭了，他對戰世界排名303的Harry Bourchier並在第2盤陷入苦戰，打到5比5的時候，基瑞歐斯因為發球拖拖拉拉，遭主審判決發球超時，他每一次發球都要走回去拿毛巾抹汗。基瑞歐斯不滿主審多次催促他發球，乾脆一屁股坐下不打了，要求大會總監出來說話。

基瑞歐斯說：「計時器歸零時我已經開始發球動作了。」他堅持這樣做不算超時。最後總監出來，向他保證不會罰款，基瑞歐斯才繼續比賽，居然也打贏了。不過以他的膝傷和壞脾氣，恐怕會在澳網被打得很慘，他這次不是種子球員，可能首輪就碰到強敵。

(中時新聞網)