甫獲賽揚獎殊榮的強投包爾（Trevor Bauer）季後動向很受關注，新東家消息傳了好幾個月，終於即將有結果，大聯盟官網記者芬桑（Mark Feinsand）在推特透露只剩大都會、道奇兩隊競爭，包爾的經紀人盧芭（Rachel Luba）也似乎做出呼應指出消息正確，包爾新東家即將出爐。

芬桑在推特上指出，根據消息只剩大都會和道奇在競爭包爾，隨著春訓將在2周後起跑，預計很快就會有最後答案。沒過多久包爾的經紀人盧芭在推特上透露，「只剩2隊。」暗示近日會有結果。

外傳大都會在這次競爭中保有領先地位，《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）表示包爾與大都會接觸密切，不過雙方都尚未達成任何協議， 大聯盟官網記者莫洛西（Jon Paul Morosi）則透露，雖然狀況還不明朗，不過大都會越來越有信心能簽下包爾。

資深記者海曼（Jon Heyman）更指出大都會已經把包爾先訂下了，甚至進一步表示24小時內會有結果。

(中時 )