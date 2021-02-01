光芒隊季後拒絕執行莫頓（Charlie Morton）的球員選項，接著又將賽揚獎投手史奈爾（Blake Snell）賣給教士隊，換取4個農場新秀；外野手凱麥爾（Kevin Kiermaier）看到自己的名字也出現在交易傳聞中，他表示，希望能永遠待在坦帕灣。

3屆金手套獎得主凱麥爾2013年加入光芒，職業生涯8年皆效力同一支球隊，2017年季前他與球隊簽下6年5300萬美元的延長合約，不過合約才走完一半，就傳出他也被球隊被擺上貨架。

凱麥爾接受《坦帕灣時報》採訪時表示，他希望能在光芒度過整個職業生涯，「自私的說，我很高興自己仍還是光芒的一員。」

「就算是被牽扯進交易傳聞中，這也是必須接受的事情之一。」凱麥爾說道，「但這並不容易，因為像我這樣的人來說，我就只知道光芒，我很開心成為其中一員，且從生涯第一天就是這座城市的一員。」

儘管新球季起，凱麥爾就將成為球隊中的「薪」一哥且是效力最資深的球員，他也能理解球隊將史奈爾等人交易出去是商業現實面，「但我的角度而言，我從沒想過穿上別套球衣，雖然這在現在是很少見的事。」

(中時 )