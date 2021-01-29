苗栗縣警局主任祕書莊武能（灰背心者）深夜11時許出院步行回警局時，竟在府前路上目擊2輛車疑似進行毒品交易，立即通知轄區警方到場查緝。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局主任祕書莊武能26日下午因暈眩症發作送醫急診，深夜11時許出院步行回警局時，竟在府前路上目擊1黑1白共2輛車疑似進行毒品交易，立即通知轄區警方到場查緝，黑車駕駛見警車到趕緊落跑，警方隨後在白車劉姓車主身上搜出K菸，車內發現電子磅秤，將白車涉案3人帶回釐清，並調閱監視器以車追人，通知黑車車主到案說明。

縣警局主祕莊武能26日下午批公文時，十幾年未曾發作的暈眩症突然發作，他頭暈目眩不停嘔吐，經同仁緊急載送他到醫院急診，他於當天深夜11時許康復出院，步行回警局宿舍途中，在府前路上看見1輛黑色自小客車駕駛將疑似藥物交給另輛白色自小客車的乘客，他察覺有異立即通知轄區警方查緝。

莊武能為了避免打草驚蛇，指示警車勿開警示燈靠近，但身穿咖啡色上衣、橫背背包的黑車駕駛見警車來到，隨即逃逸無蹤，警方立即下車控制白車，白車內傳出濃濃毒品氣味，員警除了盤查劉姓車主及劉、蔡姓2名乘客，也在劉姓車主身上搜出1支K菸，並在車上發現電子磅秤，白車3人坦承吸食K他命，全被帶回北苗派出所釐清案情。

苗栗警分局表示，現場毒品經初步篩檢，確認該煙管內所裝的白色粉末呈現3級毒品K他命陽性反應，依法扣押，並採集同車人員尿液送檢驗，本案除依《毒品危害防制條例》移送偵辦，也將針對毒品來源積極布線查緝，向上溯源，擴大偵辦。警方目前已調閱監視器以車追人，通知黑車車主到案說明。

莊武能先前當分局長時，屢屢發現重要線索主動查緝，多次破獲竊盜、改造手槍、毒品、殺人等刑案，他表示，目前雖擔任警局內勤幕僚工作，但打擊犯罪是他最大的樂趣，維護治安是全民應共同參與的休閒活動。

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(中時 )