苗栗縣警局3日晚間8時正式展開加強維安工作首日勤務。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌透過視訊主持春節加強維安工作首日勤教。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌主持春節加強維安工作首日勤教

年節將近，為讓民眾順利過個好年，苗栗縣政府於從3日起展開「加強重要節日安全維護工作」首日擴大臨檢專案勤務，縣長徐耀昌配合中央疫情指揮中心政策，取消密閉場所臨檢，並以視訊方式同步向五個分局警察同仁表達關心，期勉全體警察作好春節維安工作，讓民眾過個平安年。

苗栗縣警局這次選定在頭份分局舉辦春節加強維安工作首日勤務勤前教育，並由縣長徐耀昌主持，徐耀昌除慰勉警察於去年一整年對苗栗縣防疫的積極作為，另現場向各基層員警、所長及幹部詢問春節期間休假編排情形、分局有無妥善規劃春節執勤員警之保暖、用膳及休憩問題，讓苗警覺得「足感心」，也更能以萬全的戰鬥力守護苗栗縣民。

苗栗縣警局鑑於春節將近、且學生已放寒假，連假期間易流連網咖、KTV、電子遊戲場等娛樂場所，甚或接觸不法藥物，特別邀請縣長徐耀昌錄製宣導影片，於各分局轄內娛樂場所進行播放，除關心在場民眾，宣導多參與正當休閒娛樂活動外，更提醒民眾進入八大類高感染傳播風險場域時，務必配戴口罩、保持社交距離，並呼籲各店家配合檢視，落實執行。

苗栗縣警察局局長周煥興表示，防疫是國家目前重要議題，更是每位苗栗縣民關心的大事，警察局將在保障執勤同仁安全的前提下，於各娛樂場所出入口及周邊加強盤查，檢視有無居家檢疫違法外出者或毒品可疑人士，並針對過年期間金流頻繁情形，加強巡守金融機構及ATM提款熱點，期讓苗栗縣民遠離疫情、毒害及治安事件，打造優質生活環境。未來亦將持續不定期規劃實施，全面打擊毒品、暴力與詐欺等犯罪，以淨化苗栗縣治安。

(中時 )