成為自由球員的田中將大尚未找到新東家，眼看洋基無意將他簽回，雖然傳言仍有多支大聯盟球隊接觸，不過美國疫情不穩定，日媒報導樂天金鷲釋出相當大的誠意希望這位王牌投手「鳳還巢」，最快本周能有結果，年薪將打破菅野智之剛創下的8億日幣最高紀錄。

日媒《Sponichi Annex》報導，美國新冠肺炎疫情比日本嚴重許多，去年賽季縮水又沒有觀眾，球團收入大幅緊縮，也導致自由市場相當不熱絡，田中將大在這情況下不利，藍鳥、紅襪、天使等隊表示對田中有興趣，但並沒有進一步談約。

樂天監督石井一久曾表示，假如田中選擇回日本，那沒有理由不爭取他，據了解樂天球團已經提出1年合約。田中去年年薪2300萬美金，假如今年續留大聯盟，預計可以簽下一紙1300萬美金合約，換算日幣是13億5200萬，因此樂天預計開出大合約歡迎王牌回歸，將超過今年沒成功入札大聯盟的菅野智之所寫下的年薪8億日幣，成為日職史上最高薪，預計2月初雙方會有共識。

田中將大在2013年寫下24勝0敗的超狂紀錄，更率領樂天拿下日本一，隔年就與洋基簽下7年合約轉戰大聯盟，多年來都是球隊主力先發。而今年剛好是東日本大地震10周年，過去田中回日本時都會回仙台跟樂天前隊友們一起訓練，皆保持不錯關係，假如田中能回歸一定會給東北地區球迷帶來不同意義，若回去樂天也將穿回他過去代表王牌投手的「18」號背號。

(中時 )