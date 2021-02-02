日職各球團都已展開春訓，讀賣巨人隊台灣球員陽岱鋼被分配在「S班」，也就是主力球員組，先在東京巨蛋球場練習，預定2月5日轉到沖繩的春訓基地進行第2階段移訓。

日媒今（2）日報導，陽岱鋼在正規練習結束後「加班」，留下來特打，而且狀況不錯，擊出相反方向，飛上右外野看台的全壘打。一起參加特打的還有吉川尚輝、小林誠司，由教練石井琢朗餵球。

陽岱鋼來到巨人隊已進入第5年，去年在一軍只出賽38場，大都待在二軍而未受重用。今年是他5年合約的最後一年，仍領取3億日圓年薪；且過去4年的表現逐年下滑，今年若無起色，球季結束可能直接走人。

按照巨人隊監督原辰德的規劃，陽岱鋼應該不在先發外野手名單，春訓如果沒有好表現，想擔任備胎都有困難。可能因為這樣，陽岱鋼展現強烈的企圖心，要在競爭激烈的外野爭取一席之地。

34歲的陽岱鋼在日職一軍已有14年資歷，出賽1315場，打擊率2成70、全壘打105支、打點482分盜壘成功141次。不過去年只出賽38場，打擊率2成38、1轟、6分打點，表現欠佳。

(中時 )